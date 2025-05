Comércio formal cobra fiscalização contra camelôs em Três Lagoas

O comércio varejista de Três Lagoas volta a enfrentar um antigo problema: a presença constante de camelôs instalados de forma irregular nas calçadas das principais avenidas da cidade. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, afirma que a situação, que havia sido amenizada nos últimos anos, retornou com força e tem gerado prejuízos ao comércio formal.

“Infelizmente estamos há anos lidando com essa situação. Esses vendedores não são ambulantes de fato, porque o ambulante circula, não fica parado. São camelôs, comércio ilegal, e isso está prejudicando enormemente o comércio em Três Lagoas”, pontua Sueide. Segundo ele, a ocupação irregular é visível em pontos como a frente da loja Pernambucanas, na calçada oposta, além das avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Müller e Capitão Olyntho Mancini.

De acordo com o presidente do sindicato, o Código de Posturas do município proíbe a obstrução das calçadas, mas os camelôs continuam montando estruturas e oferecendo produtos nas portas das lojas. “Eles colocam o carro de manhã e só saem à tarde. Ficam abordando os clientes, oferecendo meia, cinto, exatamente os produtos vendidos dentro das lojas. É uma concorrência desleal”, critica.

Para Sueide, é essencial que a Fiscalização de Posturas da prefeitura atue com firmeza. “O comerciante legalizado não pode colocar nem uma arara na calçada. Já os camelôs montam bancas inteiras e ninguém faz nada. Estamos aguardando que o município cumpra seu papel.”