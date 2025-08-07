Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Data especial

Comércio terá horário especial no sábado, véspera do Dia dos Pais

Expectativa é de aumento nas vendas e movimento também no setor de bares e restaurantes

Ana Cristina Santos

Comércio de Três Lagoas projeta R$ 16 milhões em vendas para o Dia dos Pais - Foto: Divulgação.
Comércio de Três Lagoas projeta R$ 16 milhões em vendas para o Dia dos Pais - Foto: Divulgação.

Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10), o comércio de Três Lagoas já entra em ritmo acelerado. Para facilitar as compras e atrair mais consumidores, as lojas da cidade funcionarão em horário especial no sábado (9), véspera da data comemorativa. A expectativa é que a data movimente cerca de R$ 16 milhões na economia local, considerando compras de presentes e gastos com comemorações.

De acordo com a definição entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, o atendimento ao público ocorrerá em horário normal até sexta-feira (8). Já no sábado, as lojas estarão abertas até às 16h, duas horas a mais que o habitual.

“Acreditamos que teremos boas vendas. Sabemos que o Dia dos Pais não tem o mesmo volume comercial do Dia das Mães, mas é uma data importante para o comércio de Três Lagoas”, afirmou Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio varejista. “Nossa cidade tem estrutura e variedade para atender bem todos os consumidores, e estamos preparados para recebê-los com bons preços e ótimas mercadorias.”

Segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), 79% dos entrevistados pretendem comprar presentes para a data. O gasto médio estimado por consumidor é de aproximadamente R$ 400, considerando também despesas com jantares e encontros em família.

Além das lojas, o setor de alimentação também deverá sentir o impacto positivo. “Três Lagoas hoje conta com um número expressivo de restaurantes e lanchonetes. É comum as famílias comemorarem a data com uma refeição especial fora de casa. Temos notado grande movimento nos estabelecimentos, o que reforça nossa expectativa de boas vendas”, acrescentou.

Entre os presentes mais procurados estão os itens clássicos: roupas, calçados, carteiras, cintos, perfumes e acessórios. Ferramentas, relógios, eletrônicos e até joias também aparecem na lista de opções dos filhos para homenagear os pais. “Nessas datas comemorativas, é comum a preferência por produtos úteis e de necessidade. Os filhos procuram algo que seja prático e que, ao mesmo tempo, deixe o pai feliz”, completou.

