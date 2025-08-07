Comércio terá horário especial no sábado, véspera do Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (10), o comércio de Três Lagoas já entra em ritmo acelerado. Para facilitar as compras e atrair mais consumidores, as lojas da cidade funcionarão em horário especial no sábado (9), véspera da data comemorativa. A expectativa é que a data movimente cerca de R$ 16 milhões na economia local, considerando compras de presentes e gastos com comemorações.

De acordo com a definição entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, o atendimento ao público ocorrerá em horário normal até sexta-feira (8). Já no sábado, as lojas estarão abertas até às 16h, duas horas a mais que o habitual.

“Acreditamos que teremos boas vendas. Sabemos que o Dia dos Pais não tem o mesmo volume comercial do Dia das Mães, mas é uma data importante para o comércio de Três Lagoas”, afirmou Sueide Silva Torres, presidente do Sindicato do Comércio varejista. “Nossa cidade tem estrutura e variedade para atender bem todos os consumidores, e estamos preparados para recebê-los com bons preços e ótimas mercadorias.”