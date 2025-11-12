Veículos de Comunicação
Saúde

Comitê de combate à dengue vai se reunir na sexta-feira em Três Lagoas

O evento terá início a partir das 8h, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

Redação RCN67

O Comitê tem como objetivo e contribuir na luta contra o Aedes Aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de Dengue, registrados no Município. Foto: Divulgação/Agência Brasil.
Na sexta-feira (14), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará mais uma reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes, o evento é aberto a toda população.

O Comitê tem como objetivo e contribuir na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de Dengue, registrados no Município.

É de competência do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses; planejar continuamente as atividades de combate à Dengue, Zika vírus e Chikungunya e criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente a epidemias.

