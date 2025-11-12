Comitê de combate à dengue vai se reunir na sexta-feira em Três Lagoas

Na sexta-feira (14), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará mais uma reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes, o evento é aberto a toda população.

O Comitê tem como objetivo e contribuir na luta contra o Aedes aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de Dengue, registrados no Município.