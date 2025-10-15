Comunidade Indígena Ofaié diversifica produção gerando renda e fortalecendo a cultura

A comunidade indígena Ofaié, localizada em Brasilândia, iniciou um novo ciclo de ações voltadas à geração de renda, segurança alimentar e valorização cultural. O projeto, desenvolvido com apoio da Suzano — maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos —, teve início no segundo semestre de 2024 e beneficia diretamente as 27 famílias da aldeia Anodi.

Entre os resultados já alcançados, estão a implantação de oito hortas familiares, somando 400 m² de área produtiva, e a instalação de cercas para proteção das plantações. As famílias participantes já iniciaram o cultivo de alimentos como quiabo, abóbora, feijão, mandioca, maxixe, berinjela e jiló. A expectativa é ampliar a produção com a entrega de novas mudas de hortaliças ainda neste mês, garantindo alimentos para consumo e também para comercialização.

Segundo Andreone dos Santos Souza, coordenador de Relacionamento Social da Suzano em Mato Grosso do Sul, o projeto reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e o respeito às tradições locais.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. O desenvolvimento sustentável só acontece quando há respeito pelas tradições e estímulo a iniciativas que fortalecem as comunidades originárias. No caso da comunidade Ofaié, estamos construindo juntos um projeto que une tradição e inovação, apoiando a diversificação produtiva e valorizando práticas culturais ancestrais”, destaca.

Além das hortas, 12 famílias participam do projeto de apicultura, iniciado em fevereiro deste ano. Os produtores receberam materiais, equipamentos e capacitação, e agora se preparam para a instalação de caixas-iscas, que permitirão iniciar a produção de mel nos próximos meses.