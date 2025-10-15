Veículos de Comunicação
Projeto

Comunidade Indígena Ofaié diversifica produção gerando renda e fortalecendo a cultura

Além das hortas, 12 famílias participam do projeto de apicultura, iniciado em fevereiro deste ano

Redação RCN67

O projeto é fruto de uma parceria entre a Suzano, a Prefeitura de Brasilândia e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Foto: Divulgação/Suzano MS.

A comunidade indígena Ofaié, localizada em Brasilândia, iniciou um novo ciclo de ações voltadas à geração de renda, segurança alimentar e valorização cultural. O projeto, desenvolvido com apoio da Suzano — maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos —, teve início no segundo semestre de 2024 e beneficia diretamente as 27 famílias da aldeia Anodi.

Entre os resultados já alcançados, estão a implantação de oito hortas familiares, somando 400 m² de área produtiva, e a instalação de cercas para proteção das plantações. As famílias participantes já iniciaram o cultivo de alimentos como quiabo, abóbora, feijão, mandioca, maxixe, berinjela e jiló. A expectativa é ampliar a produção com a entrega de novas mudas de hortaliças ainda neste mês, garantindo alimentos para consumo e também para comercialização.

Segundo Andreone dos Santos Souza, coordenador de Relacionamento Social da Suzano em Mato Grosso do Sul, o projeto reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável e o respeito às tradições locais.

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. O desenvolvimento sustentável só acontece quando há respeito pelas tradições e estímulo a iniciativas que fortalecem as comunidades originárias. No caso da comunidade Ofaié, estamos construindo juntos um projeto que une tradição e inovação, apoiando a diversificação produtiva e valorizando práticas culturais ancestrais”, destaca.

Além das hortas, 12 famílias participam do projeto de apicultura, iniciado em fevereiro deste ano. Os produtores receberam materiais, equipamentos e capacitação, e agora se preparam para a instalação de caixas-iscas, que permitirão iniciar a produção de mel nos próximos meses.

Na área do artesanato, as famílias vêm ampliando a produção e diversificando os produtos — como almofadas, necessaires, cases e objetos com grafismos e elementos inspirados na fauna e flora locais. A iniciativa valoriza a identidade cultural e fortalece a geração de renda. Também estão em andamento ações de apoio à pecuária, que já resultaram na reforma de oito quilômetros de cercas para criação de animais.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Suzano, a Prefeitura de Brasilândia e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). As ações são conduzidas com foco na autonomia da comunidade, respeitando o modo de vida e os saberes tradicionais dos Ofaié, que têm sua história marcada pela resistência e pela preservação cultural.

Com cerca de 27 famílias, a comunidade participa ativamente da implementação das iniciativas, que unem geração de renda, sustentabilidade e valorização dos saberes ancestrais.

O Projeto de Relacionamento com a Comunidade Indígena Ofaié integra o compromisso da Suzano de promover o desenvolvimento sustentável, respeitando tradições e criando oportunidades de futuro para as próximas gerações.

*Informações da Assessoria da Suzano

