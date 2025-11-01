Veículos de Comunicação
Modernização

Concessionária executa mais de 1,3 mil serviços de iluminação em 18 dias

Ana Cristina Santos

A PPP prevê investimento de R$ 59,3 milhões em 13 anos para modernização, manutenção e ampliação da rede
A PPP prevê investimento de R$ 59,3 milhões em 13 anos para modernização, manutenção e ampliação da rede

O Consórcio Administrativo Brilha Três Lagoas SPE S.A, responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública, iniciou as atividades com resultados expressivo s. Entre 11 e 28 de outubro, foram executadas 1.388 ordens de serviço, inspeções e manutenções em diversos pontos da cidade. A PPP prevê investimento de R$ 59,3 milhões em 13 anos para modernização, manutenção e ampliação da rede.

De acordo com relatório da concessionária, 881 ordens de manutenção foram atendidas, sendo 423 referentes à modernização com lâmpadas de LED. Inicialmente, as equipes substituíram lâmpadas queimadas de vapor de sódio por modelos semelhantes, priorizando o restabelecimento da rede de iluminação nos bairros Vila Haro e Vila dos Ferroviários.

Os maiores volumes de atendimento ocorreram no Jardim Alvorada, com 36 serviços, seguido do Centro, com 32, e Jardim Cangalha, com 28. Também houve forte atuação nos bairros Santos Dumont e Nova Três Lagoas.

O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, avaliou o início da operação como positivo. “Agora temos uma empresa que podemos cobrar e solicitar serviços. A população está participando bastante”, afirmou. Segundo ele, mais de 1,2 mil pontos já foram trocados na Vila Haro, e o cronograma segue para Vila Violetas e Vila Verde nas próximas semanas.

A PPP prevê a substituição total das luminárias por modelos de LED com tecnologia inteligente e expansão para praças, avenidas e monumentos. Na Circular da Lagoa Maior, já foram instaladas 98 novas lâmpadas de LED, o que melhorou a visibilidade e a sensação de segurança no local.

O secretário destacou ainda que, após a fase de modernização, a cidade ganhará novos pontos de iluminação em praças e áreas turísticas, como o monumento do Cristo. “A cidade tem muito a evoluir e vai ganhar ainda mais com essa modernização”, disse.

