Conciliadores do juizado especial falam sobre o retorno da justiça itinerante no segundo semestre

O projeto Justiça Itinerante, promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), retoma seus atendimentos em Três Lagoas a partir do dia 7 de agosto, na Escola Municipal Prof. Ramez Tebet, no Jardim Morumbi. A unidade móvel estará disponível todas as quintas-feiras, das 7h às 11h, com atendimentos por ordem de chegada.

O serviço é voltado para pessoas com renda familiar de até cinco salários mínimos e oferece atendimento gratuito para demandas como reconhecimento de união estável, conversão em casamento, divórcio consensual, regulamentação de guarda, pensão alimentícia e ações de cobrança amigável. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e residência, além de duas testemunhas maiores de idade (no caso de casamento).