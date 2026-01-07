Concurso de Iluminação de Natal premia criatividade e tradição em Três Lagoas

O Concurso de Iluminação de Natal foi oficialmente encerrado em Três Lagoas com ampla participação da comunidade e destaque para a criatividade, o espírito natalino e o embelezamento de residências e estabelecimentos comerciais. A iniciativa valorizou o envolvimento da população e contribuiu para deixar a cidade ainda mais iluminada e acolhedora durante o período das festas de fim de ano.

Ao todo, dez participantes foram premiados, sendo cinco na categoria Residencial e cinco na categoria Comércio e Serviços. A seleção foi feita a partir de avaliação técnica, que considerou critérios como originalidade, harmonia, criatividade e impacto visual das decorações natalinas.

Na categoria Residencial, o primeiro lugar ficou com Nair Azambuja da Silva, que alcançou média de 78,8 pontos. Também foram premiados Aparecida Moreira dos Santos Felix, Cleonice dos Santos Pereira, Marcus Vinicius Cosmo Morillo Caetano e Ivan do Carmo Buosi. Já na categoria Comércio e Serviços, os vencedores foram Janesley dos Santos, da Geração; Emerson Barrios Mateus, do Açaí Lounge; Eliana Cristina de Morais Gabrielli Belmont, da Bolo D’Casa; Altivino Rupolo Andrade, do Espetinho Filó; e Cristiano Ávila de Castro, do Espaço VIP.

Surpresa com o resultado, Nair contou que não sabia da premiação até ser informada. “Eu não estava sabendo, não. Estou muito contente. Ser premiada assim é muito bom, muito legal mesmo”, afirmou. Segundo ela, a tradição de decorar a casa para o Natal existe há décadas e nunca teve como objetivo disputar concursos. “Eu não penso em prêmio, não. Eu gosto das pessoas que vêm visitar. A gente faz amizade com pessoas até de fora. Vem gente de outros estados e todos saem daqui muito contentes”, relatou.