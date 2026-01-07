Concurso de Iluminação de Natal premia criatividade e tradição em Três Lagoas

O Concurso de Iluminação de Natal foi oficialmente encerrado em Três Lagoas com ampla participação da comunidade e destaque para a criatividade, o espírito natalino e o embelezamento de residências e estabelecimentos comerciais. A iniciativa valorizou o envolvimento da população e contribuiu para deixar a cidade ainda mais iluminada e acolhedora durante o período das festas de fim de ano.
Ao todo, dez participantes foram premiados, sendo cinco na categoria Residencial e cinco na categoria Comércio e Serviços. A seleção foi feita a partir de avaliação técnica, que considerou critérios como originalidade, harmonia, criatividade e impacto visual das decorações natalinas.
Na categoria Residencial, o primeiro lugar ficou com Nair Azambuja da Silva, que alcançou média de 78,8 pontos. Também foram premiados Aparecida Moreira dos Santos Felix, Cleonice dos Santos Pereira, Marcus Vinicius Cosmo Morillo Caetano e Ivan do Carmo Buosi. Já na categoria Comércio e Serviços, os vencedores foram Janesley dos Santos, da Geração; Emerson Barrios Mateus, do Açaí Lounge; Eliana Cristina de Morais Gabrielli Belmont, da Bolo D’Casa; Altivino Rupolo Andrade, do Espetinho Filó; e Cristiano Ávila de Castro, do Espaço VIP.
Surpresa com o resultado, Nair contou que não sabia da premiação até ser informada. “Eu não estava sabendo, não. Estou muito contente. Ser premiada assim é muito bom, muito legal mesmo”, afirmou. Segundo ela, a tradição de decorar a casa para o Natal existe há décadas e nunca teve como objetivo disputar concursos. “Eu não penso em prêmio, não. Eu gosto das pessoas que vêm visitar. A gente faz amizade com pessoas até de fora. Vem gente de outros estados e todos saem daqui muito contentes”, relatou.
Além do reconhecimento público e do troféu, a vencedora da categoria Residencial receberá isenção de 100% do IPTU, conforme estabelece o Decreto nº 1.499, de 17 de novembro de 2025. O benefício foi comemorado pela moradora. “O IPTU achei bom. A gente está bem apertada, né? E agora ganhando esse já ajuda. É muito legal mesmo”, disse.
Ao lado da esposa há mais de cinco décadas, Juvenal Ribeiro destacou que o prêmio serve como incentivo para continuar a tradição. “A gente achou bom, porque alegra mais a gente. A gente fica mais feliz em saber que fomos os primeiros nessa contemplação”, comentou. Segundo o casal, a montagem da decoração começa ainda em outubro e é feita aos poucos, assim como a desmontagem, sempre com cuidado para preservar os enfeites.
No comércio, a premiação prevê, além da isenção total do IPTU para o primeiro colocado, a isenção da Taxa de Licença e da Taxa de Expediente do ano subsequente. Para os quartos e quintos colocados de ambas as categorias, a premiação corresponde a 50% de isenção do IPTU, com isenção total das taxas no caso do comércio.
Além dos benefícios fiscais, todos os vencedores receberão placas decorativas. A data oficial de entrega dos troféus e das placas ainda será divulgada pela organização do concurso.