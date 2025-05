Condenado por tentar matar a ex-mulher em 2005 é preso pela DAM de Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prendeu na segunda-feira (19), um homem de 39 anos, identificado pelas iniciais E.I. da S., condenado por tentativa de homicídio qualificado contra uma mulher no ano de 2005.

Na época do crime, motivado por ciúmes, o agressor desferiu várias facadas contra a vítima, que só sobreviveu graças ao atendimento médico imediato. A violência foi tão grave que deixou sequelas e deformações permanentes em um dos dedos da mulher.

Após responder ao processo na Justiça, ele foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima — uma forma grave do crime. No entanto, mesmo após o início do cumprimento da pena, o homem descumpriu as condições impostas pela Justiça e teve sua prisão decretada.

A prisão aconteceu no Bairro Jardim Cangalha, onde ele foi localizado pelos investigadores durante diligências relacionadas a outro caso de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, ele também possui antecedentes por ameaça, desobediência, tentativa de homicídio e outros crimes.

Após a prisão, ele foi reconduzido ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.