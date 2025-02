Condomínio Residencial Eco Ville 5 promete conforto e segurança para famílias

A LRG Construtora lançou o quinto condomínio residencial Ecoville, em Três Lagoas, na última sexta-feira (21). Durante o plantão de vendas, foram apresentadas as novidades do empreendimento, que promete unir segurança 24 horas, conforto e qualidade de vida em uma localização estratégica.

Segundo o gerente regional da LRG, Mailson Teixeira, o Ecoville 5 contará com imóveis a partir de R$ 210mil, com opções de casas de três dormitórios (sendo uma suíte) e unidades de dois dormitórios a partir de R$ 196mil. O condomínio é enquadrado no programa ‘Minha Casa Minha Vida’, permitindo que as famílias adquiram suas casas com condições facilitadas, incluindo a possibilidade de um desconto de até R$ 84mil na entrada, somando o bônus moradia ao financiamento.

Ao todo, serão construídos 186 imóveis, com uma infraestrutura que inclui churrasqueira, piscina (adulto e infantil), salão de festas, quadra de tênis e playground. A previsão é que as obras comecem em maio, com a entrega das chaves ocorrendo em até 24 meses, conforme explicou o diretor de engenharia da construtora, Fernando Grosso.