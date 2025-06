Condomínio Terraville é relançado em Três Lagoas e corretora explica sobre infraestrutura

O mercado imobiliário de Três Lagoas ganhou novo fôlego com o relançamento do Terraville Residencial, condomínio fechado localizado na avenida Jari Mercante, região do Jardim Alvorada. Após quatro anos desde sua construção, o empreendimento passa a contar com melhorias de infraestrutura urbana ao seu redor, como asfalto e drenagem, o que valorizou ainda mais a área.

Segundo Vanessa Nabas, coordenadora de vendas, o Terraville já está pronto para construção, com lotes a partir de R$ 1.306,00 mensais e entrada mínima de cerca de R$ 10.800,00.

“É uma excelente oportunidade para quem busca qualidade de vida, segurança e valorização patrimonial. O cliente pode optar pelo pagamento direto com a incorporadora, o que facilita muito o acesso”, destacou em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1.

O condomínio oferece completa infraestrutura de lazer, com piscina, academia, quadra poliesportiva, quadra de areia para vôlei e beach tennis, salão de festas e portaria 24 horas. Os terrenos têm 240 m², com frente de 13 metros, o que permite a construção de casas amplas e modernas.