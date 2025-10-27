Confeiteiro de Três Lagoas brilha na TV americana e conquista espaço na Disney

A trajetória do confeiteiro Jean Carlos Araújo, natural de Três Lagoas, ultrapassou fronteiras e agora ganha destaque internacional. Ele é o único brasileiro selecionado para participar do Holiday Baking Championship, o reality show mais popular do canal Food Network, nos Estados Unidos — com média de 2 milhões de telespectadores por episódio.

Jean iniciou sua trajetória na confeitaria em 2010, produzindo cupcakes em casa, inspirado justamente por programas do Food Network — o mesmo canal no qual hoje realizará seu maior desafio profissional.

Formado em Gastronomia pelas Faculdade Integradas de Três Lagoas (Aems), o três-lagoense aprimorou sua carreira em escolas renomadas de São Paulo antes de retornar à cidade, onde assumiu a confeitaria de uma cafeteria reconhecida, com unidades inclusive no interior paulista.

Atualmente, Jean é chef de confeitaria no prestigiado Walt Disney World Swan Hotel, em Orlando, na Flórida — parte do complexo da Disney. A amiga e colega confeiteira de Jean, Mariana Pereira Alves relembra a parceria e o crescimento profissional do chef.

“Ele é muito inspirado e sonhador. Tudo que está vivendo hoje ele vem plantando há anos”, contou.

Os dois chegaram a participar juntos do programa brasileiro “Que Seja Doce”, o que ajudou Jean a se preparar para competições gastronômicas.