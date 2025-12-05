Confeiteiro de Três Lagoas passa para 5ª fase do programa Holiday Baking Championship dos EUA

O talento do confeiteiro Jean Carlos de Araújo, natural de Três Lagoas, está conquistando os Estados Unidos e chamando a atenção da imprensa internacional. Ele é o único brasileiro a participar do reality show americano Holiday Baking Championship, do canal Food Network, o programa gastronômico mais assistido do país.

Jean já passou por quatro fases da competição e está classificado para a reta final do game, que nesta edição bateu recorde de audiência nos EUA e também no Brasil.

Diretamente de Orlando, onde mora e trabalha em um dos complexos da Disney, Jean agradeceu o apoio dos três-lagoenses.

“Estou muito grato pelo carinho e pelo apoio que tenho recebido. Trabalhar aqui e representar Três Lagoas é incrível. Conto com a torcida de vocês. Ser o único brasileiro na final será algo maravilhoso”.

Jean nasceu em Aparecida do Taboado, mas cresceu em Três Lagoas, onde começou a demonstrar paixão pela confeitaria ainda criança. A mãe, Dona Darc, contou que tudo começou quando a família se mudou para uma casa em frente a uma padaria: