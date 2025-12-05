Confeiteiro de Três Lagoas passa para 5ª fase do programa Holiday Baking Championship dos EUA

O talento do confeiteiro Jean Carlos de Araújo, natural de Três Lagoas, está conquistando os Estados Unidos e chamando a atenção da imprensa internacional. Ele é o único brasileiro a participar do reality show americano Holiday Baking Championship, do canal Food Network, o programa gastronômico mais assistido do país.
Jean já passou por quatro fases da competição e está classificado para a reta final do game, que nesta edição bateu recorde de audiência nos EUA e também no Brasil.
Diretamente de Orlando, onde mora e trabalha em um dos complexos da Disney, Jean agradeceu o apoio dos três-lagoenses.
“Estou muito grato pelo carinho e pelo apoio que tenho recebido. Trabalhar aqui e representar Três Lagoas é incrível. Conto com a torcida de vocês. Ser o único brasileiro na final será algo maravilhoso”.
Jean nasceu em Aparecida do Taboado, mas cresceu em Três Lagoas, onde começou a demonstrar paixão pela confeitaria ainda criança. A mãe, Dona Darc, contou que tudo começou quando a família se mudou para uma casa em frente a uma padaria:
“Ele tinha só 10 anos e chorava querendo trabalhar lá. Eu não deixava, mas de tanto insistir, permiti achando que ia desistir rápido. Mas não, ele tomou gosto e chegou onde chegou”.
A mãe se emociona ao lembrar das dificuldades enfrentadas pelo filho até conquistar espaço nos EUA.
“Meu coração é de gratidão. Sou evangélica e sempre oro por ele. Onde minha mão não alcança, a de Deus alcança. Deus prometeu que colocaria ele em lugares altos, e hoje eu vejo essa promessa se cumprindo”.
Dona Darc não perde um episódio. Ela acompanha o programa pela TV por assinatura, mesmo que precise esperar a retransmissão na madrugada.
“Assim que passa lá, logo cai aqui e eu já assisto. No outro dia já estou dando as notícias. E a última é: ele segue firme, confiante e passou pelo quarto episódio”.
A disputa no Holiday Baking Championship segue acirrada, e Jean continua entre os favoritos. A produção do reality destaca sua criatividade, técnica e capacidade de entregar sabores marcantes, características que já lhe renderam espaço na mídia americana.
Enquanto isso, em Três Lagoas, familiares, amigos e moradores acompanham cada etapa com orgulho e expectativa de ver o brasileiro conquistar o título de melhor confeiteiro das Américas.