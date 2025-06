Conferência Municipal da Assistência Social em Três Lagoas será realizada em julho

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou nesta segunda-feira (2), as pré-conferências municipais de Assistência Social, etapa preparatória para a Conferência Municipal que será realizada nos dias 2 e 3 de julho, no anfiteatro da UFMS – Unidade II. O objetivo é debater, com ampla participação popular, os rumos da política pública de assistência social, seus desafios, avanços e necessidades de fortalecimento.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vera Helena, acompanhada do psicólogo Renato Bandeira, destacou a importância do evento para dar voz à população e garantir que as demandas locais cheguem às esferas estadual e federal.

“Muita gente ainda não conhece a política de assistência social como política pública de direitos. É mais do que doação de cesta básica. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é estruturado por leis, serviços e normativas como o SUS”, explicou Helena.

Com o tema “20 anos do SUAS: proteção social, resistência e construção”, a conferência deste ano marca duas décadas do Sistema Único de Assistência Social no Brasil. As pré-conferências estão sendo realizadas de forma inédita no formato online, por meio de formulário digital com QR Code disponível no site da Prefeitura. Para quem não tem acesso à internet, formulários impressos são disponibilizados em CRAS, grupos de convivência e comunidades rurais.