Expotrês 2025 começa nesta quarta com show da dupla Hugo e Guilherme; confira a programação

Começa nesta quarta-feira (11), a Expotrês 2025, sendo que a abertura oficial será realizada às 19h, na Casa do Criador, com a presença de autoridades municipais, representantes do Sindicato Rural de Três Lagoas, organizadores e convidados. A solenidade marca o início de cinco dias de festa em comemoração aos 110 anos de Três Lagoas.

Logo após a cerimônia, o público poderá curtir os shows da noite. A dupla Neto e Jr será a responsável por abrir a programação musical, seguida pela aguardada apresentação da dupla Hugo e Guilherme, que promete animar a noite com grandes sucessos.

SHOWS GRATUITOS PARA TODOS OS PÚBLICOS

A entrada para o setor pista será gratuita em todos os dias do evento, um presente da Prefeitura de Três Lagoas à população pelos 110 anos do município. A programação de shows segue até domingo com atrações de renome nacional: