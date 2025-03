Confira as 291 vagas disponíveis na Casa do Consumidor nesta segunda-feira

Confira as vagas:

Nesta segunda-feira (17), estão disponíveis 291 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

MOTORISTA CARRETEIRO ( PRANCHA/ ALOJADO EM AGUA CLARA/ CATEGORIA E) 02

MOTORISTA DE CAMINHÃO –GUINCHO PESADO COM MUNK 01

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOMBA DE CONCRETO 03

MOTORISTA VIGILANTE 02

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 11

OPERADOR DE CAIXA 27

PADEIRO 01

PEDREIRO 15

PINTOR DE OBRAS 05

PINTOR INDUSTRIAL 01

RECEPCIONISTA ATENDENTE 01

RECEPCIONISTA SECRETARIA 01

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 10

SERRALHEIRO 01

SERVENTE DE OBRAS 06

SERVENTE DE PEDREIRO 05

SOLDADOR 03

SOLDADOR MECANICO 01

SUPERVISOR DE SEGURANÇA 01

SUPERVISOR FLORESTAL 10

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 01

TRABALHADOR DE MANUTENÇAO E EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL 02

TRATORISTA AGRICOLA 01

TRATORISTA FLORESTAL 10

VENDEDOR COMERCIO DE MERCADORIAS 08

VENDEDOR DE SERVIÇOS 01

TOTAL DE VAGAS 291

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.