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Confira as 291 vagas disponíveis na Casa do Consumidor nesta segunda-feira

Redação RCN67

Mais de 290 vagas estão disponíveis nesta segunda-feira na Casa do Trabalhador - Arquivo / RCN 67
Mais de 290 vagas estão disponíveis nesta segunda-feira na Casa do Trabalhador - Arquivo / RCN 67

Nesta segunda-feira (17), estão disponíveis 291 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO 04

AGENTE DE PATIO 01

AGENTE DE RECICLAGEM DE MATERIAIS 02

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 02

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 05

AJUDANTE DE REFLORESTAMENTO 60

ANALISTA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE 01

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 13

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ALOJAMENTO E PARA TRES LAGOAS) 02

ASSISTENTE TECNICO FLORESTAL 09

ATENDENTE BALCONISTA 02

ATENDENTE DE LANCHONETE 04

AUXILIAR DE LINHA DE ESTOQUE 05

AUXILIAR DE FABRICAÇÃO ARTEFATO DE CIMENTO 03

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇAO 01

AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS 01

CAMPEIRO NA AGROPECUÁRIA 01

CARPINTEIRO DE OBRAS 08

COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 07

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 11

EMPACOTADOR A MÃO 06

ENCANADOR 05

ENCARREGADO DE OBRAS 01

ESTOQUISTA 01

FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS 01

INSTALADOR-REPARADOR DE CABOS TELEFÔNICOS 02

MECÂNICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 01

MECANICO DE VEÍCULOS 01

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 MOTORISTA DE CAMINHÃO –GUINCHO PESADO COM MUNK 01

MOTORISTA ENTREGADOR DE BOMBA DE CONCRETO 03

MOTORISTA VIGILANTE 02

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 11

OPERADOR DE CAIXA 27

PADEIRO 01

PEDREIRO 15

PINTOR DE OBRAS 05

PINTOR INDUSTRIAL 01

RECEPCIONISTA ATENDENTE 01

RECEPCIONISTA SECRETARIA 01

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 10

SERRALHEIRO 01

SERVENTE DE OBRAS 06

SERVENTE DE PEDREIRO 05

SOLDADOR 03

SOLDADOR MECANICO 01

SUPERVISOR DE SEGURANÇA 01

SUPERVISOR FLORESTAL 10

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 01

TRABALHADOR DE MANUTENÇAO E EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL 02

TRATORISTA AGRICOLA 01

TRATORISTA FLORESTAL 10

VENDEDOR COMERCIO DE MERCADORIAS 08

VENDEDOR DE SERVIÇOS 01

TOTAL DE VAGAS 291

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.

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