Confira as 291 vagas disponíveis na Casa do Consumidor nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (17), estão disponíveis 291 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.
Confira as vagas:
AÇOUGUEIRO 04
AGENTE DE PATIO 01
AGENTE DE RECICLAGEM DE MATERIAIS 02
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 02
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 05
AJUDANTE DE REFLORESTAMENTO 60
ANALISTA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE 01
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 13
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ALOJAMENTO E PARA TRES LAGOAS) 02
ASSISTENTE TECNICO FLORESTAL 09
ATENDENTE BALCONISTA 02
ATENDENTE DE LANCHONETE 04
AUXILIAR DE LINHA DE ESTOQUE 05
AUXILIAR DE FABRICAÇÃO ARTEFATO DE CIMENTO 03
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇAO 01
AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS 01
CAMPEIRO NA AGROPECUÁRIA 01
CARPINTEIRO DE OBRAS 08
COSTUREIRA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 07
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 11
EMPACOTADOR A MÃO 06
ENCANADOR 05
ENCARREGADO DE OBRAS 01
ESTOQUISTA 01
FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS 01
INSTALADOR-REPARADOR DE CABOS TELEFÔNICOS 02
MECÂNICO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 01
MECANICO DE VEÍCULOS 01
MOTORISTA CARRETEIRO ( PRANCHA/ ALOJADO EM AGUA CLARA/ CATEGORIA E) 02
MOTORISTA DE CAMINHÃO –GUINCHO PESADO COM MUNK 01
MOTORISTA ENTREGADOR DE BOMBA DE CONCRETO 03
MOTORISTA VIGILANTE 02
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 11
OPERADOR DE CAIXA 27
PADEIRO 01
PEDREIRO 15
PINTOR DE OBRAS 05
PINTOR INDUSTRIAL 01
RECEPCIONISTA ATENDENTE 01
RECEPCIONISTA SECRETARIA 01
REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 10
SERRALHEIRO 01
SERVENTE DE OBRAS 06
SERVENTE DE PEDREIRO 05
SOLDADOR 03
SOLDADOR MECANICO 01
SUPERVISOR DE SEGURANÇA 01
SUPERVISOR FLORESTAL 10
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 01
TRABALHADOR DE MANUTENÇAO E EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL 02
TRATORISTA AGRICOLA 01
TRATORISTA FLORESTAL 10
VENDEDOR COMERCIO DE MERCADORIAS 08
VENDEDOR DE SERVIÇOS 01
TOTAL DE VAGAS 291
As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.
A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.