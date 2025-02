Confira as atrações do CarnaTrês 2025 que prometem agitar Três Lagoas

O CarnaTrês 2025 – ‘Meu Bloco na Rua’ está chegando com uma programação especial para os foliões de Três Lagoas. De 01 a 04 de março, a circular da Lagoa Maior, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, será palco de grandes shows para toda a família. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste (Abrasel).

Entre as atrações nacionais confirmadas estão a dupla Fiduma e Jeca e o cantor Yuri Havaiano. Além deles, o evento valorizará os talentos locais, com apresentações da dupla Neto e Junior, Grupo Karaka, Banda Alta Tensão e Bandart. A criançada também terá espaço garantido na festa. Uma matinê especial contará com brinquedos gratuitos, pintura facial e um concurso de fantasia para os pequenos foliões.

Os moradores do distrito de Arapuá também vão poder curtir a folia com dois dias de festa.

Confira a programação oficial:

Dia 01/03 (sábado)

Neto e Junior

Banda Alta Tensão

Bandart

Carnaval de Arapuá

Dia 02/03 (domingo)