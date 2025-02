Confira as dicas para evitar golpes financeiros no Carnaval

Outro cuidado é evitar o uso de maquininhas com visor quebrado ou apagado, pois essa prática pode ser usada para cobrar valores acima do devido. A recomendação é priorizar pagamentos por aproximação via celular, já que essa opção exige autenticação extra, como biometria ou senha, garantindo maior segurança. Já para cartões físicos, desativar a função de pagamento por aproximação pode reduzir riscos de cobranças indevidas.

Greve do ano passado alterou calendário acadêmico; instituto segue com matrículas abertas e prevê nova pós-graduação

Os golpes mais recorrentes incluem o phishing, no qual criminosos criam sites falsos para venda de ingressos, e o golpe do Pix, em que valores podem ser alterados antes da exibição do QR Code de pagamento. Para evitar problemas, é importante verificar a autenticidade dos sites antes de efetuar uma compra e conferir sempre o valor antes de concluir a transação. Reduzir o limite de transferências via Pix também pode ser uma medida de segurança.

Outro golpe envolve redes públicas de wi-fi falsas, que podem permitir o acesso não autorizado a dados pessoais. O mesmo risco ocorre com totens de carregamento que utilizam cabos USB suspeitos, facilitando a instalação de malwares. A recomendação é utilizar carregadores e cabos próprios ou baterias portáteis.

Para aumentar a segurança digital, a ABBC orienta que os usuários ativem recursos como bloqueio remoto e proteção extra para aplicativos bancários. Caso o celular seja roubado, é essencial registrar um boletim de ocorrência, comunicar o banco e a operadora de telefonia para bloqueio do aparelho. O número do IMEI, necessário para o bloqueio, pode ser encontrado nas configurações do celular, na opção ‘Sobre o telefone’.

*Com informações da Agência Brasil