Confira as vagas de emprego abertas pela MS Florestal

Auxiliar Serviços Gerais de Campo – Atuar na operação realizando o plantio e irrigação das mudas de eucalipto no interior dos talhões, dentro do padrão de qualidade e segurança. Quando necessário, realizar alguns ajustes na cova de plantio para garantir melhor desenvolvimento das mudas e realizar atividades de desentubetamento e manuseio de caixas de mudas em campo.

Para preencher todas as vagas disponíveis, a MS Florestal realiza no dia 22 de fevereiro um mutirão de recrutamento no município de Itapura. Interessados podem comparecer no Centro da Juventude, localizado na rua Getúlio Vargas, S/N. No local serão realizados todos os testes e exames necessários. Representantes da MS Florestal atenderão os candidatos das 9h até às 13h.

Operador Equipamentos e Maquinas I – Operação de tratores e implementos agrícolas, realizando atividades pertinentes ao processo de produção de mudas e formação de florestas, garantindo que as operações sejam executadas seguindo padrões de segurança, qualidade, eficiência e produtividade, atendendo o planejamento operacional.

Motorista de Caminhão Pipa – Transportar cargas diversas, dirigindo veículos leves e caminhões não articulados com segurança, respeitando as leis de trânsito e procedimentos para esta operação, assim como zelar pelas condições gerais do veículo, visando atender as demandas dos processos operacionais.

Técnico de Operações Florestais – Contribuir com as atividades de silvicultura, dando suporte aos supervisores, através do acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas no campo, atuando de forma autônoma, visando controle e melhoria contínua dos processos.

*Com informações da Assessoria da MS Florestal