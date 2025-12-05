Confira dicas de como usar o ar-condicionado e economizar na tarifa de energia

Com a chegada do Verão e o aumento das temperaturas, cresce também o uso do ar-condicionado nas residências brasileiras. Mas o conforto exige atenção ao consumo de energia, especialmente porque dezembro está sob bandeira tarifária amarela, conforme anunciou a Aneel. O acréscimo será de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, valor menor que o da bandeira vermelha, mas que ainda pede cuidado para evitar surpresas na conta de luz.

Para auxiliar os consumidores a economizar e manter a segurança elétrica, a Neoenergia Elektro reuniu recomendações práticas. A empresa orienta que a temperatura do ar-condicionado seja ajustada entre 23 °C e 25 °C, faixa considerada ideal para proporcionar conforto com menor gasto energético. Outra recomendação é observar a potência do aparelho antes da compra, verificando se o BTU é adequado ao tamanho do ambiente, evitando consumo excessivo.

A Neoenergia Elektro reforça também que a instalação deve ser segura e feita por profissional qualificado. Equipamentos 220V nunca devem ser conectados a redes de 110V, situação que aumenta riscos de acidentes e danos. Funções como “sleep” ou o desligamento automático durante a noite ajudam a reduzir o consumo sem comprometer o bem-estar. Além disso, a empresa alerta para o uso incorreto de extensões para ligar vários aparelhos ao mesmo tempo, prática que pode sobrecarregar a rede elétrica.

Mesmo com a redução do adicional tarifário neste mês, o consumo consciente segue sendo essencial para equilibrar o orçamento familiar e contribuir para a preservação ambiental.