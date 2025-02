Confira o expediente bancário durante o Carnaval de 2025

Os bancos brasileiros não funcionarão nos dias 3 e 4 de março, feriados de Carnaval, conforme informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo a Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, esses feriados não são considerados dias úteis para operações no mercado financeiro e para a prestação de informações ao Banco Central do Brasil.