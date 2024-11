Clima Previsão do tempo indica pancadas de chuvas nesta quarta-feira de feriado em Três Lagoas

Quarta-feira (20), será de sol com algumas nuvens e tem previsão de chuva passageira em Três Lagoas. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo instável se deve a aproximação e o avanço de uma frente fira oceânica. São esperadas chuvas de intensidade fraca […]