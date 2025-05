Conselho Tutelar de Três Lagoas resgata 23 crianças deixadas sozinhas e em situação de vulnerabilidade

Ela contou que um bebê de seis meses foi encontrado sob os cuidados da irmã adolescente após a mãe das menores sair de casa e deixá-las sozinhas por mais de dois dias. Elas estavam sem a supervisão de um adulto responsável. Por meio de denúncia, a equipe do Conselho foi até o local e as resgatou. Em outra ocorrência, crianças foram encontradas em casas que apresentavam condições insalubres, sem higiene, alimentos inadequados com risco iminente à saúde física e emocional dos menores. A porta de um dos imóveis estava trancada por fora, fator que reforça a gravidade da situação.

“Temos casos que envolvem crianças, com menos de um ano de idade até 11 anos. São pais que saem e deixam os filhos sozinhos, outros que abandonam, muitos deles são usuários de drogas”, pontuou a coordenadora do Conselho Tutelar, Mirian Herrera Hahmed.

“Muitas crianças assustadas e com sinais evidentes de negligência. Nós sempre acionamos o suporte necessário para garantir o acolhimento e proteção delas”, reforçou a conselheira tutelar.

Além dos dados alarmantes, outro fator que chama a atenção é o aumento de casos de abusos sexuais e estupro de vulnerável. Conforme dados do Conselho Tutelar, 62 ocorrências deste tipo foram registradas nos cinco meses do ano no município. O Conselho Tutelar de Três Lagoas, instituído pela Lei nº 8.069/1990, conta com cinco conselheiros, além de servidores públicos, como motoristas, secretários e outros profissionais. A coordenadora ressalta o trabalho árduo realizado pelo órgão diante da crescente demanda na região. Também observa que o Conselho Tutelar de Três Lagoas tem um trabalho contínuo para garantir o retorno da criança ao ambiente familiar.

O Conselho reforça que está à disposição da população para orientação e atendimento de casos que envolvem crianças e adolescentes em situação de risco. O trabalho é feito por meio de denúncias, anônimas, pelo Disque 100 ou pela rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. O telefone de plantão é o (67) 9 9293-1579, funcionando 24 horas por dia.