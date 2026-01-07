Conselho Tutelar devolve para a mãe a bebê encontrada andando sozinha no bairro Vila Zuque

Uma bebê de 1 ano e 8 meses, encontrada sozinha, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas, já está novamente sob os cuidados da mãe. O caso mobilizou a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e levantou alerta sobre situações de negligência envolvendo dependência química.

A criança foi localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, após sair sozinha da residência onde mora com os pais. Um empresário que passava pelo local percebeu a situação, tentou localizar os responsáveis e, sem sucesso, acionou a Polícia Militar.

Dentro da casa, os policiais encontraram latas de cerveja e vestígios de cocaína, cenário considerado inadequado para a permanência de uma criança. O pai da criança estava no imóvel e, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez e uso de entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu o atendimento do caso. A conselheira Adriana Alves Pereira, que estava de plantão no dia da ocorrência, explicou a versão apresentada pela mãe da criança.

“Ela relatou que saiu rapidamente para ir ao mercado e deixou a criança no celular com o genitor. Segundo ela, o portão estava fechado e alguém teria aberto, permitindo que a criança saísse para a rua”, afirmou a conselheira.

De acordo com Adriana, a família vive em uma casa simples, mas o principal fator de risco identificado foi o uso de drogas por parte do pai.

“O que realmente ficou comprovado é que se trata de uma residência humilde, mas o vício do genitor foi determinante para que essa situação acontecesse”, destacou.

A mãe da criança é adolescente e está grávida do segundo filho. Ela negou fazer uso de drogas e, segundo o Conselho Tutelar, mantém os cuidados básicos com a filha bebê.