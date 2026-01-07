Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Atualização

Conselho Tutelar devolve para a mãe a bebê encontrada andando sozinha no bairro Vila Zuque

Criança foi localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, após sair sozinha da residência onde mora com os pais

Pedro Tergolino

O caso segue sendo monitorado pelos órgãos competentes para garantir a segurança e o bem-estar da criança. Foto: Reprodução/TVC HD.
O caso segue sendo monitorado pelos órgãos competentes para garantir a segurança e o bem-estar da criança. Foto: Reprodução/TVC HD.

Uma bebê de 1 ano e 8 meses, encontrada sozinha, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas, já está novamente sob os cuidados da mãe. O caso mobilizou a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e levantou alerta sobre situações de negligência envolvendo dependência química.

A criança foi localizada na rua Maria Guilhermina Esteves, após sair sozinha da residência onde mora com os pais. Um empresário que passava pelo local percebeu a situação, tentou localizar os responsáveis e, sem sucesso, acionou a Polícia Militar.

Dentro da casa, os policiais encontraram latas de cerveja e vestígios de cocaína, cenário considerado inadequado para a permanência de uma criança. O pai da criança estava no imóvel e, segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez e uso de entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu o atendimento do caso. A conselheira Adriana Alves Pereira, que estava de plantão no dia da ocorrência, explicou a versão apresentada pela mãe da criança.

“Ela relatou que saiu rapidamente para ir ao mercado e deixou a criança no celular com o genitor. Segundo ela, o portão estava fechado e alguém teria aberto, permitindo que a criança saísse para a rua”, afirmou a conselheira.

De acordo com Adriana, a família vive em uma casa simples, mas o principal fator de risco identificado foi o uso de drogas por parte do pai.

“O que realmente ficou comprovado é que se trata de uma residência humilde, mas o vício do genitor foi determinante para que essa situação acontecesse”, destacou.

A mãe da criança é adolescente e está grávida do segundo filho. Ela negou fazer uso de drogas e, segundo o Conselho Tutelar, mantém os cuidados básicos com a filha bebê.

Notícias Relacionadas

“Verificamos a carteira de vacinação e estava tudo em dia. Também foi conferido o cartão de pré-natal da mãe, e estava tudo regular”, explicou Adriana.

Após os procedimentos legais, a criança foi acolhida temporariamente e, depois da avaliação da situação familiar, retornou para a mãe, permanecendo sob acompanhamento da rede de proteção social.

“Encaminhamos a família para o Cras e o Creas, que farão o acompanhamento contínuo, justamente para evitar que situações como essa se repitam”, completou a conselheira.

Ainda segundo o Conselho Tutelar, casos envolvendo negligência associada à dependência química são recorrentes no município.

“São inúmeras ocorrências. Muitas denúncias envolvem precariedade na higiene, alimentação e segurança, o que compromete diretamente a saúde das crianças”, finalizou.

O caso segue sendo monitorado para garantir a segurança e o bem-estar da criança.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos