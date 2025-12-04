Conserto emergencial provoca interrupção no abastecimento de água em bairros de Três Lagoas

A Sanesul informa que um conserto emergencial na rede de abastecimento de água está causando interrupção temporária no fornecimento em diversos bairros da cidade. A medida tornou-se necessária após a identificação de um problema que exige reparo imediato.

Os bairros afetados são: Jardim Moçambique, Vila Aeroporto, Jardim das Oliveiras, Jardim Esperança, Jardim Guaporé, Vila Haro, Jardim das Violetas, Eldorado e regiões adjacentes.