Manutenção

Conserto emergencial provoca interrupção no abastecimento de água em bairros de Três Lagoas

A medida tornou-se necessária após a identificação de um problema que exige reparo imediato

Redação RCN67

As equipes de manutenção já estão no local realizando o reparo, e a previsão de normalização do abastecimento é por volta das 18h desta quinta-feira. Foto: Arquivo.
As equipes de manutenção já estão no local realizando o reparo, e a previsão de normalização do abastecimento é por volta das 18h desta quinta-feira. Foto: Arquivo.

A Sanesul informa que um conserto emergencial na rede de abastecimento de água está causando interrupção temporária no fornecimento em diversos bairros da cidade. A medida tornou-se necessária após a identificação de um problema que exige reparo imediato.

Os bairros afetados são: Jardim Moçambique, Vila Aeroporto, Jardim das Oliveiras, Jardim Esperança, Jardim Guaporé, Vila Haro, Jardim das Violetas, Eldorado e regiões adjacentes.

As equipes de manutenção já estão no local realizando o reparo, e a previsão de normalização do abastecimento é por volta das 18h desta quinta-feira. A concessionária pede a compreensão da população e reforça que está empenhada em restabelecer o serviço o mais rápido possível.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

