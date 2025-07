Consórcio assume iluminação pública com promessa de tecnologia e eficiência

A Prefeitura de Três Lagoas apresentou na quinta-feira (17) os detalhes do contrato firmado com o consórcio Brilha Três Lagoas, responsável pela modernização e operação da iluminação pública do município pelos próximos 13 anos. A parceria público-privada (PPP), com investimento de R$ 59,3 milhões, foi tema de uma coletiva de imprensa, com a presença de vereadores, secretários municipais, e representantes da empresa.

O encontro foi conduzido pelo presidente do consórcio, Diego Rodrigues, que fez questão de rebater informações equivocadas divulgadas durante sessão na Câmara Municipal e esclarecer a legalidade e robustez do processo licitatório. Segundo ele, a empresa criada em Três Lagoas tem CNPJ próprio, como exige o contrato, mas é formada por duas companhias paulistas com mais de 50 anos de experiência, a DP Barros e a Ilumitec, esta última com atuação no setor de iluminação pública desde os anos 1980.

“Esse edital de vocês foi tão bem elaborado que só empresas realmente capacitadas puderam participar. Nós fomos uma das cinco empresas habilitadas na concorrência. As que compõem o consórcio têm contratos em várias capitais e cidades brasileiras, como Salvador, Olinda, Diadema e Lavras”, explicou Diego. Ele ressaltou ainda que o contrato prevê uma economia de mais de 50% no consumo de energia elétrica, com o uso de tecnologia de ponta.

De acordo com o prefeito Cassiano Maia, a PPP vai resolver um problema histórico da cidade com a iluminação pública. “Esse contrato representa uma transformação significativa. Vamos tirar a cidade da escuridão e oferecer mais segurança, economia e qualidade de vida para a população”, afirmou o chefe do Executivo.

A PPP vai contemplar a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por luminárias de LED, incluindo ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, além da troca das lâmpadas, serão feitos investimentos em ampliação da rede e instalação de postes onde ainda não há iluminação pública. “Vamos eliminar as chamadas áreas escuras, que hoje comprometem o bem-estar e a segurança da população”, disse.

O contrato também prevê um sistema de telegestão para monitoramento em tempo real do funcionamento das luminárias nas principais vias da cidade. Essa tecnologia permite que a equipe da concessionária identifique falhas antes mesmo de o problema ser percebido pela população. A manutenção será feita por equipes exclusivas em Três Lagoas, com atendimento por telefone 0800 e aplicativo.

Durante a coletiva, Diego Rodrigues destacou o comprometimento do consórcio com o município. “A empresa foi criada aqui porque vai ficar aqui por 13 anos, gerando empregos e desenvolvimento. Já fizemos um aporte de R$ 10 milhões como garantia e investimos R$ 1 milhão na elaboração do projeto, conforme exigido em contrato”.

O secretário de Governo, André Ribeiro, que também participou da coletiva, criticou as denúncias feitas por um vereador na sessão da Câmara nesta semana, classificando-as como irresponsáveis. “O contrato passou por análise do Tribunal de Contas e já foi alvo de ações judiciais, todas indeferidas. Acusações infundadas geram desinformação e prejudicam o andamento de um processo que está em fase final após um ano de muito trabalho e dedicação”, afirmou.

O prefeito Cassiano também reforçou que todas as etapas do processo seguiram os ritos legais e agradeceu o empenho da equipe técnica e da empresa. “A empresa é idônea, tem experiência, capacidade técnica e agora está estabelecida em nossa cidade. Vamos acompanhar de perto cada fase do projeto, com total transparência”, disse.

A expectativa da Prefeitura é iniciar a operação efetiva em até 45 dias, antecipando o prazo contratual de 90 dias. O consórcio começará pelos bairros com maior deficiência na iluminação, conforme mapeamento técnico e orientação da gestão municipal.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, Três Lagoas caminha, assim, para se tornar referência no Mato Grosso do Sul em iluminação pública moderna e eficiente, sendo a primeira cidade do Estado a implantar uma PPP com esse nível de tecnologia e planejamento.