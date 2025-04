Consórcios ganham espaço como alternativa viável em Três Lagoas

A venda de consórcios está em crescimento em Três Lagoas, impulsionada pelo aumento da taxa de juros e pela dificuldade de acesso ao crédito tradicional. De acordo com especialistas do setor, muitas pessoas estão optando por essa modalidade para adquirir bens como veículos, imóveis e até serviços.

Os JETs 2025 continuam até abril, com disputas em diversas modalidades coletivas e individuais

Mulher procura DAM após ex ameaçar tirar a própria vida e a dela

Outro fator que tem despertado o interesse do público é o uso do consórcio como investimento. Algumas pessoas adquirem cotas para, posteriormente, vender a carta de crédito contemplada, gerando lucro. A estratégia de lances também influencia a rapidez da contemplação, permitindo que clientes antecipem a liberação do crédito.

Por ser acessível a diferentes perfis econômicos, o consórcio se apresenta como alternativa para aqueles que não conseguem aprovação em financiamentos bancários, desde que consigam comprovar renda compatível. Além disso, ao final do período, o participante pode recuperar o investimento caso decida não prosseguir com a aquisição do bem.

Especialistas destacam a importância de buscar orientação profissional ao ingressar em um grupo de consórcio, garantindo uma escolha adequada ao perfil e aos objetivos do comprador.