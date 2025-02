Construtora Alea inaugura showroom na região do Real Park em Três Lagoas

A coordenadora comercial da Alea, Michele Bertori, destaca a responsabilidade da empresa em proporcionar aos clientes uma experiência de alta qualidade. “É a nossa responsabilidade trazer uma qualidade construtiva de alta tecnologia, para que o nosso cliente receba o seu primeiro imóvel muito antes do previsto. A tecnologia aplicada garante que a casa não sofrerá danos ao longo dos anos, como rachaduras, mofo, entre outros”, afirmou Michele.

A Construtora Alea acaba de inaugurar um showroom de 47m², localizado na região do bairro Real Park, em Três Lagoas. O espaço estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo aos clientes a oportunidade de conhecer de perto os detalhes dos empreendimentos da construtora. Ao todo são construídos 115 empreendimentos no local.

Nesse período em que o trânsito se intensifica é bom agir com mais atenção

O empreendimento, que se enquadra no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, oferece condições acessíveis e atrativas para atender às necessidades financeiras dos clientes. A proposta visa facilitar o acesso à casa própria com qualidade e inovação, respeitando o orçamento do público-alvo.