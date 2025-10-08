'Consultório na Rua' identifica 133 pessoas em situação de vulnerabilidade

O programa Consultório na Rua (CNR) já identificou 133 pessoas em situação de vulnerabilidade social e que vivem nas ruas, em Três Lagoas. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao atendimento integral e humanizado. O objetivo é garantir o acesso aos serviços públicos de saúde, promover a prevenção de doenças e fortalecer vínculos de cuidado e acolhimento.

Muitas pessoas encontradas em situação de rua possuem histórico de tabagismo, alcoolismo e uso de substâncias psicoativas. Com uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnico de saúde bucal, psicólogo, assistente social e técnico administrativo, o serviço atua de forma itinerante, levando cuidados nas praças e locais onde essa população se encontra.

A equipe realiza consultas médicas e de enfermagem, aplicação de vacinas, curativos, coleta de exames e acompanhamento de doenças como tuberculose, hipertensão e diabetes. Também são oferecidos atendimentos de saúde bucal, apoio psicológico e encaminhamentos para a rede de Atenção Primária, Caps e Assistência Social, incluindo Cras, Creas, Cram, Centro Pop e Unidade de Acolhimento Pop. Até o momento, já foram realizados cerca de nove mil atendimentos.

Entre as iniciativas de destaque, está o planejamento familiar para mulheres em situação de rua, com orientações sobre métodos contraceptivos e acompanhamento do uso do Implanon, respeitando os direitos reprodutivos e garantindo o cuidado integral à saúde feminina. Atualmente, oito mulheres em situação de rua já foram contempladas com o método.

Além dos atendimentos diretos, o ‘Consultório na Rua’ desenvolve ações educativas e preventivas, como campanhas de vacinação e promoção da saúde, sempre em parceria com outras secretarias municipais e instituições. O atendimento é garantido mesmo sem documentação ou endereço fixo, conforme determina a legislação federal.