Conta de luz fica mais cara com bandeira vermelha patamar 2 no mês de agosto

Entrou em vigor, na última sexta-feira (1º), bandeira tarifária vermelha patamar 2, o que representa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida, válida para todos os estados brasileiros, foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) diante do risco hidrológico causado pela redução no volume de chuvas nas regiões onde estão localizadas as principais hidrelétricas do país.

Em razão disso, a Neoenergia Elektro reforça a importância do uso consciente e eficiente da energia elétrica. Segundo a distribuidora, pequenas atitudes no dia a dia podem fazer grande diferença na conta de luz, ajudando no orçamento familiar e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Confira as dicas da Neoenergia Elektro para economizar energia: