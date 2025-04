Contribuintes podem destinar parte do IR a fundos sociais de Três Lagoas

Entre os dias 17 de março e 30 de maio, contribuintes de Três Lagoas podem destinar parte do Imposto de Renda 2025 a projetos sociais da cidade. A doação pode ser feita diretamente na declaração, sem custo adicional, para os Conselhos Municipais que atuam na proteção de crianças, adolescentes e idosos.

É possível repassar até 3% do imposto devido ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) e outros 3% ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A doação está disponível apenas para pessoas físicas que optam pelo modelo completo da declaração.

O processo deve ser feito na ficha ‘Doações Diretamente na Declaração’, indicando o valor e o fundo desejado. O pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) deve ser efetuado até 31 de maio de 2025.