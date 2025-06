Coordenador reforça importância do TeleUpa para diminuir filas presenciais em época de gripe

Com a chegada do outono e a queda nas temperaturas, a procura por atendimento médico disparou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas. Os casos de gripe aumentaram significativamente, e, com eles, também as filas e o tempo de espera. Além da superlotação, alguns usuários reclamam da falta de uso de máscaras por parte dos pacientes. A diarista Adriana Franco esteve na unidade e se mostrou incomodada com a situação. “Ainda tem muita gente que não tem consciência. A pessoa vem doente, gripada, tossindo, espirrando, e não usa máscara. Aí o vírus se espalha ainda mais”, disse Adriana.

Além dos sintomas clássicos da gripe, como febre e dor no corpo, muitos procuram a unidade com receio de agravamento. Adriana, por exemplo, levou a filha, Lara, de oito anos, que está apresentando dificuldades para respirar. “Hoje eu retornei com ela porque os sintomas pioraram muito. Agora, estou mais preocupada porque ela está com dificuldades para respirar”, contou.