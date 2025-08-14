Veículos de Comunicação
Coordenadora do Cras Interlagos fala sobre o Mutirão do Cadúnico em Três Lagoas

O evento será promovido neste sábado (16), das 7h30 às 11h30

Pedro Tergolino

O CadÚnico é obrigatório para acesso a programas como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Interlagos promove neste sábado (16), das 7h30 às 11h30, um mutirão para atualização e novos cadastros no Cadastro Único (CadÚnico). A ação é destinada exclusivamente aos moradores da área de abrangência da unidade, que atende 42 bairros, incluindo Lapa, Centro, Vila Nova, Jardim Alvorada, Santo André e São Jorge.

Segundo a coordenadora do CRAS Interlagos, Eliseth Chaves Costa, que participou, juntamente da técnica do CadÚnico, Alessandra Moreira, do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a iniciativa busca agilizar o atendimento diante da alta demanda e da demora registrada nos últimos meses.

“O mutirão é uma oportunidade para quem não consegue comparecer durante a semana e precisa manter o cadastro atualizado para não ter o benefício bloqueado”, explicou.

Moreira reforça a importância de levar toda a documentação necessária.

“É essencial apresentar documentos pessoais de todos os moradores da residência, como RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de nascimento para crianças, atestado escolar e conta de luz atualizada. Assim evitamos que o atendimento seja interrompido por falta de documentos”, destacou.

O CadÚnico é obrigatório para acesso a programas como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). A falta de atualização cadastral pode levar ao bloqueio dos benefícios, conforme regras do Governo Federal.

O CRAS Interlagos está localizado na rua Bom Jesus, 309, bairro Lapa, em frente aos portões da Escola Dom Bosco.

