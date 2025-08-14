Coordenadora do Cras Interlagos fala sobre o Mutirão do Cadúnico em Três Lagoas

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Interlagos promove neste sábado (16), das 7h30 às 11h30, um mutirão para atualização e novos cadastros no Cadastro Único (CadÚnico). A ação é destinada exclusivamente aos moradores da área de abrangência da unidade, que atende 42 bairros, incluindo Lapa, Centro, Vila Nova, Jardim Alvorada, Santo André e São Jorge.

Segundo a coordenadora do CRAS Interlagos, Eliseth Chaves Costa, que participou, juntamente da técnica do CadÚnico, Alessandra Moreira, do programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a iniciativa busca agilizar o atendimento diante da alta demanda e da demora registrada nos últimos meses.

“O mutirão é uma oportunidade para quem não consegue comparecer durante a semana e precisa manter o cadastro atualizado para não ter o benefício bloqueado”, explicou.

Moreira reforça a importância de levar toda a documentação necessária.