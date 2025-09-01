Coordenadora do IST/Aids fala sobre situação atual das IST's em Três Lagoas

Três Lagoas tem registrado aumento nos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo o HIV. Apesar do crescimento, a coordenadora do programa municipal de IST/Aids, Natália Andrade, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, avalia o cenário de forma positiva, já que o número maior está ligado à ampliação da testagem e diagnóstico precoce.

Segundo ela, a maioria das pessoas que vivem com HIV na cidade é composta por homens na faixa dos 30 anos, mas chama a atenção o avanço dos casos em pessoas acima dos 60 anos, reflexo da vida sexual ativa dessa população e da falta de uso de métodos preventivos.

“Hoje, ter o vírus do HIV não significa ser doente. A pessoa pode levar uma vida totalmente normal, desde que inicie o tratamento o mais cedo possível. Isso evita a evolução para a Aids”, destacou Andrade.

A rede pública de saúde oferece diversos serviços gratuitos, como testagem rápida, acesso a preservativos, além das profilaxias pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP).