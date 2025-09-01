Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Prevenção

Coordenadora do IST/Aids fala sobre situação atual das IST's em Três Lagoas

A rede pública de saúde oferece diversos serviços gratuitos, como testagem rápida e acesso a preservativos

Pedro Tergolino

Com ações de conscientização, a equipe leva testagens e orientações a escolas, empresas, feiras e praças da cidade. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
Com ações de conscientização, a equipe leva testagens e orientações a escolas, empresas, feiras e praças da cidade. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

Três Lagoas tem registrado aumento nos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo o HIV. Apesar do crescimento, a coordenadora do programa municipal de IST/Aids, Natália Andrade, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, avalia o cenário de forma positiva, já que o número maior está ligado à ampliação da testagem e diagnóstico precoce.

Segundo ela, a maioria das pessoas que vivem com HIV na cidade é composta por homens na faixa dos 30 anos, mas chama a atenção o avanço dos casos em pessoas acima dos 60 anos, reflexo da vida sexual ativa dessa população e da falta de uso de métodos preventivos.

“Hoje, ter o vírus do HIV não significa ser doente. A pessoa pode levar uma vida totalmente normal, desde que inicie o tratamento o mais cedo possível. Isso evita a evolução para a Aids”, destacou Andrade.

A rede pública de saúde oferece diversos serviços gratuitos, como testagem rápida, acesso a preservativos, além das profilaxias pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP).

“O tratamento também é uma forma de prevenção, pois quando o paciente está em acompanhamento, não transmite mais o vírus”, explicou a coordenadora.

Notícias Relacionadas

Ela ressaltou ainda que o Ministério da Saúde distribui preservativos de forma gratuita em todas as unidades de saúde, inclusive uma versão texturizada para estimular a adesão. Além disso, vacinas como hepatite A, B e HPV também são estratégias de prevenção.

Com ações de conscientização, a equipe leva testagens e orientações a escolas, empresas, feiras e praças da cidade.

“Falar sobre sexo ainda é um tabu, mas precisamos romper essa barreira. Prevenção sempre em primeiro lugar”, afirmou.

Andrade reforçou que nunca houve falta de medicamentos antirretrovirais ou preservativos no município e reforçou a importância do cuidado.

“Não é o fim do mundo receber um diagnóstico de HIV. Hoje, com um comprimido ao dia, a pessoa vive bem, pode constituir família e seguir normalmente sua vida”.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos