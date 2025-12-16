Veículos de Comunicação
Copa Três Lagoas de Judô reúne quase 200 atletas no Ginásio Cacilda Acre Rocha

Ao todo, foram 195 atletas inscritos na competição de cinco cidades diferentes

Redação RCN67

No último sábado (13), foi realizada no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, a Copa Três Lagoas de Judô, onde reuniu atletas do esporte e população em geral que foram até o local prestigiar as competições. O evento foi realizado pelo Judô Clube Três Lagoas e contou com a parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Ao todo, foram 195 atletas inscritos na competição de cinco cidades diferentes: Campo Grande que foi representada pelas Associação Desportiva Moura, Associação Marrua de Judô, Associação Mifune de Judô, Associação Alicerce, Judô Clube Rocha; Itaporã representada por Associação Yada; Glória de Dourados representada pela Associação Glória de judô Kodokan; Coxim representada pela Associação Mitaykai; e Três Lagoas representada por Judô CEAT e Associação Vital Força de Judô, que tem filiais em Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

