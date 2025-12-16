Copa Três Lagoas de Judô reúne quase 200 atletas no Ginásio Cacilda Acre Rocha

No último sábado (13), foi realizada no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, a Copa Três Lagoas de Judô, onde reuniu atletas do esporte e população em geral que foram até o local prestigiar as competições. O evento foi realizado pelo Judô Clube Três Lagoas e contou com a parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Ao todo, foram 195 atletas inscritos na competição de cinco cidades diferentes: Campo Grande que foi representada pelas Associação Desportiva Moura, Associação Marrua de Judô, Associação Mifune de Judô, Associação Alicerce, Judô Clube Rocha; Itaporã representada por Associação Yada; Glória de Dourados representada pela Associação Glória de judô Kodokan; Coxim representada pela Associação Mitaykai; e Três Lagoas representada por Judô CEAT e Associação Vital Força de Judô, que tem filiais em Água Clara e Ribas do Rio Pardo.