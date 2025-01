Corpo de banhista desaparecido no rio Verde é encontrado

Foi localizado, nas primeiras horas desta terça-feira (28), o corpo do homem que estava desaparecido no rio Verde, na cidade de Água Clara, a 136 km de Três Lagoas.

O homem, ainda não identificado, seria natural do Paraná e estava na cidade sul-mato-grossense a trabalho, residindo em um alojamento. No domingo (26), ele foi visto com um grupo de pessoas em um ponto conhecido como ponte de ferro, onde passam os trilhos da extinta Noroeste do Brasil.