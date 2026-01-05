Corpo de Bombeiros de Três Lagoas reforça cuidados para risco de afogamento em rios, piscinas e balneários

Com a chegada do verão e das férias escolares, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas faz um alerta à população sobre os riscos de afogamento, que aumentam significativamente nesta época do ano. As altas temperaturas levam muitas pessoas a buscarem rios, piscinas e áreas alagadas como forma de lazer, o que exige atenção redobrada, principalmente com crianças e com o consumo de bebida alcoólica

Segundo a soldado Tatiane, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, especialista em mergulho de resgate, a ingestão de álcool é um dos principais fatores de risco em ambientes aquáticos.

“Se a pessoa ingeriu bebida alcoólica, mesmo que saiba nadar, não deve entrar na água. O ideal é permanecer na margem, apenas se refrescando, para evitar acidentes”, orienta

Nos rios que cortam o município, como o Paraná e o Sucuriú, os cuidados precisam ser ainda maiores. A soldado destaca que as correntezas, desníveis e buracos não visíveis aumentam o perigo.

“A água sempre oferece riscos. Por isso, é fundamental respeitar os limites e nunca subestimar a força do rio”, alerta

Quando o assunto são crianças, a atenção deve ser constante. De acordo com a bombeira, muitos acidentes acontecem por descuido momentâneo dos responsáveis.