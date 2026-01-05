Corpo de Bombeiros de Três Lagoas reforça cuidados para risco de afogamento em rios, piscinas e balneários

Com a chegada do verão e das férias escolares, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas faz um alerta à população sobre os riscos de afogamento, que aumentam significativamente nesta época do ano. As altas temperaturas levam muitas pessoas a buscarem rios, piscinas e áreas alagadas como forma de lazer, o que exige atenção redobrada, principalmente com crianças e com o consumo de bebida alcoólica
Segundo a soldado Tatiane, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, especialista em mergulho de resgate, a ingestão de álcool é um dos principais fatores de risco em ambientes aquáticos.
“Se a pessoa ingeriu bebida alcoólica, mesmo que saiba nadar, não deve entrar na água. O ideal é permanecer na margem, apenas se refrescando, para evitar acidentes”, orienta
Nos rios que cortam o município, como o Paraná e o Sucuriú, os cuidados precisam ser ainda maiores. A soldado destaca que as correntezas, desníveis e buracos não visíveis aumentam o perigo.
“A água sempre oferece riscos. Por isso, é fundamental respeitar os limites e nunca subestimar a força do rio”, alerta
Quando o assunto são crianças, a atenção deve ser constante. De acordo com a bombeira, muitos acidentes acontecem por descuido momentâneo dos responsáveis.
“A criança precisa estar sempre por perto. Não pode ficar sozinha na beira do rio ou da piscina. Um segundo de distração pode ser suficiente para um afogamento”, reforça
O alerta também vale para situações dentro de casa. Banheiras, baldes, tanques e até bacias podem representar perigo.
“A criança pode se afogar mesmo em locais rasos. Por isso, nunca deve ser deixada sozinha, nem por pouco tempo”, explica a soldado Tatiane
Já para quem utiliza embarcações de lazer, o uso do colete salva-vidas é obrigatório. O Corpo de Bombeiros orienta que todos os ocupantes usem o equipamento, independentemente de saber nadar. Além disso, a combinação de álcool e direção de embarcação deve ser evitada.
“Não é momento de fazer brincadeiras ou manobras arriscadas. A água não perdoa erros”, destaca
O Corpo de Bombeiros também reforça que é proibido entrar nas lagoas urbanas de Três Lagoas, que devem ser utilizadas apenas para contemplação. Em caso de acidentes ou situações de risco, a população deve acionar imediatamente o telefone 193, que funciona 24 horas.
A corporação segue intensificando as orientações neste período do ano, com o objetivo de preservar vidas e evitar tragédias durante o verão.