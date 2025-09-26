Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Susto

Corpo de Bombeiros socorre motociclista após queda no bairro Santos Dumont

Policiais militares contou que vitima teria caído sozinho e nenhum veículo teria o atingido

Alfredo Neto

Segundo militares o motociclista teria caído sozinho e não manifestado o desejo em registrar o boletim de ocorrência. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Segundo militares o motociclista teria caído sozinho e não manifestado o desejo em registrar o boletim de ocorrência. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Motociclista fratura clavícula após queda em cruzamento no bairro Santo Dumont. Um motociclista sofreu uma queda no início da tarde de quinta-feira (25) no cruzamento das ruas Maria Guilhermina Esteves e Joaquim Martins, no bairro Santo Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Trânsito, o condutor teria se assustado com a aproximação de outro veículo ao chegar na esquina, perdeu o equilíbrio e caiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima consciente e orientada ao Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico. O rapaz sofreu fratura na clavícula. Segundo a PM, o motociclista optou por não registrar boletim de ocorrência.

