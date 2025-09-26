Corpo de Bombeiros socorre motociclista após queda no bairro Santos Dumont

Motociclista fratura clavícula após queda em cruzamento no bairro Santo Dumont. Um motociclista sofreu uma queda no início da tarde de quinta-feira (25) no cruzamento das ruas Maria Guilhermina Esteves e Joaquim Martins, no bairro Santo Dumont, em Três Lagoas.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Trânsito, o condutor teria se assustado com a aproximação de outro veículo ao chegar na esquina, perdeu o equilíbrio e caiu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima consciente e orientada ao Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico. O rapaz sofreu fratura na clavícula. Segundo a PM, o motociclista optou por não registrar boletim de ocorrência.