Corpo de homem é encontrado por vizinhos no bairro Vila Zuque

Vizinhos teriam sentido falta do homem identificado como Jair Ferreira Leal, adentraram na residência e sentiram o forte odor. O homem foi encontrado deitado sobre a cama, parte do corpo envolto por um cobertor. Ele sofria com dependência alcoólica e o local, havia frequentemente movimentação de usuários de entorpecentes.

Segundo um vizinho, na noite de quarta-feira (4), teria escutado um grito, como se fosse de dor e depois o silêncio no local, mas devido ao lugar ser movimentado, não houve mais movimentação. Hoje pela manhã, não vendo movimentação, os vizinhos adentraram no local, e encontraram o homem sem vida e gelado, indicando que a morte poderia ter ocorrido durante a noite.

Segundo as testemunhas, Jair estaria enfrentando dificuldades de saúde, com ferimentos em um dos pés, além do problema com alcoolismo e a mistura de medicamentos controlados. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local, para o trabalho da Polícia Civil e Polícia Científica.