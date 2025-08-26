Corpo de jovem que morreu afogado em Água Clara é localizado por bombeiros de Três Lagoas

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas localizou, na manhã desta terça-feira (26), o corpo de Gabriel de Jesus dos Santos, de 21 anos, que havia desaparecido após se afogar no rio Verde, no município de Água Clara, a cerca de 136 km de Três Lagoas.

O jovem se banhava no rio no último fim de semana quando começou a se afogar. Testemunhas relataram que ele submergiu e retornou à superfície por três vezes, pedindo socorro. Pescadores e banhistas que estavam próximos tentaram ajudá-lo, mas Gabriel acabou afundando e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no fim da tarde de domingo (24), mas, devido à distância entre as cidades e à falta de luminosidade no local, as buscas foram iniciadas apenas na manhã de segunda-feira (25).