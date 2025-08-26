Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

ENCONTRADO

Corpo de jovem que morreu afogado em Água Clara é localizado por bombeiros de Três Lagoas

Gabriel seria natural do estado da Bahia e morava a trabalho em Água Clara MS.

Alfredo Neto

Rio Verde em Água Clara, é um dos rios que concentra um dos maiores números de morte por afogamento do estado de Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação/5ºGBM.
Rio Verde em Água Clara, é um dos rios que concentra um dos maiores números de morte por afogamento do estado de Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação/5ºGBM.

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas localizou, na manhã desta terça-feira (26), o corpo de Gabriel de Jesus dos Santos, de 21 anos, que havia desaparecido após se afogar no rio Verde, no município de Água Clara, a cerca de 136 km de Três Lagoas.

O jovem se banhava no rio no último fim de semana quando começou a se afogar. Testemunhas relataram que ele submergiu e retornou à superfície por três vezes, pedindo socorro. Pescadores e banhistas que estavam próximos tentaram ajudá-lo, mas Gabriel acabou afundando e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda no fim da tarde de domingo (24), mas, devido à distância entre as cidades e à falta de luminosidade no local, as buscas foram iniciadas apenas na manhã de segunda-feira (25).

Durante todo o dia, equipes realizaram varreduras na área com apoio de mergulhadores e embarcações. Na manhã de hoje, por volta das 8h40, os bombeiros localizaram o corpo a aproximadamente mil metros do ponto onde ocorreu o afogamento.

Após a localização, o corpo foi retirado da água e os peritos da Polícia Científica, juntamente com a Polícia Civil, foram acionados para os procedimentos legais e investigação das circunstâncias do acidente.

