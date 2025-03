Saiba como fica o funcionamento dos Correios em Três Lagoas

Atualmente, o município conta com quatro agências dos Correios em funcionamento. Confira os endereços e horários normais de atendimento:

Os Correios em Três Lagoas voltarão a funcionar a partir do meio-dia nesta Quarta-feira de Cinzas (5), seguindo orientação nacional. Para evitar transtornos, recomenda-se que os clientes verifiquem previamente os horários de atendimento de cada unidade antes de se dirigirem às agências.

Agências do Detran-MS terão atendimento ao público em horário excepcional

A roçada do mato já foi feita, no entanto, os reparos nos equipamentos e na iluminação ainda estão pendentes

Agência Centro : localizada na avenida Antonio Trajano, 100. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Contato: (67) 3521-3250.

: localizada na avenida Antonio Trajano, 100. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Contato: (67) 3521-3250. Agência Arapuá : situada na rua Eduardo Galvão, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Contato: (67) 3557-1015.

: situada na rua Eduardo Galvão, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Contato: (67) 3557-1015. Agência Cidade das Águas : localizada na avenida Capitão Olinto Mancini, 1074, também no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Contato: (67) 3521-1240.

: localizada na avenida Capitão Olinto Mancini, 1074, também no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Contato: (67) 3521-1240. Agência Jupiá: situada na rua Alfa, no bairro Jupiá. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Os clientes podem obter mais informações sobre os serviços dos Correios por meio do site oficial ou entrando em contato diretamente com as agências.