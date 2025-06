Correr no frio favorece a saúde de atletas

Nesta semana, uma frente fria derrubou as temperaturas em Três Lagoas e a previsão do tempo aponta que vem mais frio para o mês de junho. Com isso, muita gente interrompe os treinos. E você, gosta de correr no frio? Se é daqueles que pulam o treino nos dias de temperatura mais baixa, saiba que pode estar perdendo uma grande oportunidade. Segundo a ciência, aliás, a temperatura ideal para correr pode ser menor do que você imagina.

Alex Magno Coelho Horimoto é médico reumatologista e maratonista, inclusive um dos poucos atletas amadores de Mato Grosso do Sul que concluíram as seis maiores maratonas do mundo, conhecidas como “majors”.

Ele explica que correr, mesmo em dias frios, também favorece a sua saúde. “A corrida fortalece o sistema imunológico, elevando a produção de células que protegem o organismo e atacam bactérias, fungos e vírus. Com isso, o corpo acaba ficando cada vez mais resistente aos ataques desses pequenos agentes causadores de doenças, sejam eles internos ou externos. O sistema imunológico é amparado por todos os outros sistemas, o que dá ao organismo maior eficiência em todos os sentidos. Isso ocorre em qualquer época do ano, inclusive no inverno”, explicou Alex.