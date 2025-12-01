Veículos de Comunicação
Evento

Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem arrecada R$ 38,6 mil para instituições beneficentes de Três Lagoas

Tradicional no calendário esportivo da cidade, a Corrida Suzano Faz Bem é realizada desde 2016

Redação RCN67

As provas foram disputadas nas distâncias de 5 km e 10 km, nas categorias masculina, feminina e colaboradores, além da modalidade caminhada de 5 km. Foto: Divulgação/Suzano MS.
As provas foram disputadas nas distâncias de 5 km e 10 km, nas categorias masculina, feminina e colaboradores, além da modalidade caminhada de 5 km. Foto: Divulgação/Suzano MS.

Cerca de mil pessoas acordaram cedo no domingo (30) para participar da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem 2025, realizada na Lagoa Maior, em Três Lagoas. O evento, promovido pela Suzano arrecadou R$ 38.613,20, valor que será destinado a instituições beneficentes do município.

Alvaro da Rocha Costa, gerente Executivo de Produção da Suzano, destacou o impacto positivo da iniciativa. “É muito gratificante ver pessoas tão diversas participando. Temos veteranos e iniciantes de todas as idades. Isso demonstra que conseguimos atingir nosso objetivo: promover lazer, incentivar atividades físicas e fortalecer o voluntariado. Estamos muito felizes com o resultado”, afirmou.

Tradicional no calendário esportivo da cidade, a Corrida Suzano Faz Bem é realizada desde 2016. Nesta edição, os participantes contribuíram com uma taxa simbólica, cujo valor será dividido igualmente entre o Lar dos Idosos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Ação Social Boa Esperança. Cada instituição receberá R$ 12.871,06.

As provas foram disputadas nas distâncias de 5 km e 10 km, nas categorias masculina, feminina e colaboradores, além da modalidade caminhada de 5 km. Todos os inscritos receberam medalhas, e os cinco primeiros colocados no ranking geral de cada modalidade foram premiados com troféus. Houve ainda premiações por faixa etária a cada dez anos.

Vencedores – Ranking Geral

Corrida 10 km – Feminino
1º Bruna Aparecida Neves Mendonça
2º Gliciele Oliveira de Souza Alves
3º Aline Rodrigues da Silva
4º Deuza Emidio da Silva Justino
5º Cássia de Marchi

Corrida 10 km – Masculino
1º Lucimar dos Santos Silva Mazzola
2º Rubenilton Silva Costa
3º Thiago Henrique de Paula Lima
4º Filipe Mendelssohn da Costa Santos
5º Gabriel Basaglia

Corrida 10 km – Feminino (Colaboradores)
1º Márcia Leon
2º Érika Borges F. Sanchez
3º Aline Fernandes
4º Raissa Melo Vilela
5º Sandy Costa

Corrida 10 km – Masculino (Colaboradores)
1º Maurício Leodino
2º Daniel Oliva Bertin
3º Marcos Miranda
4º Eliseu de Souza Bispo
5º Christian Vardiero Paiva

Corrida 5 km – Feminino
1º Divina Alves da Silva
2º Patricia Ferreira Sieves Guimarães
3º Vitória Felix de Souza
4º Silvia Dias Avelino
5º Jacira Conceição dos Santos

Corrida 5 km – Masculino
1º Marcos André de Freitas Hidalgo
2º Rafael de Oliveira Lima
3º Ivan Piter
4º Gabriel Santos Brito
5º Nathan Felipe Dantas Fernandes

Corrida 5 km – Feminino (Colaboradores)
1º Viviane Alves de Sousa
2º Anyelle Damasceno Viana
3º Widna Suellen Paiva dos Anjos
4º Letícia Rafaela de Paula
5º Kelly Fernanda Queiroz

Corrida 5 km – Masculino (Colaboradores)
1º Rosevaldo Souza
2º Eduardo Henrique Macedo
3º Josimar Mariano da Silva
4º Antônio Feres Abdala Alves
5º Leonardo Vieira Bezerra

*Informações da Assessoria da Suzano MS

