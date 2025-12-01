Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem arrecada R$ 38,6 mil para instituições beneficentes de Três Lagoas

Cerca de mil pessoas acordaram cedo no domingo (30) para participar da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem 2025, realizada na Lagoa Maior, em Três Lagoas. O evento, promovido pela Suzano arrecadou R$ 38.613,20, valor que será destinado a instituições beneficentes do município.

Alvaro da Rocha Costa, gerente Executivo de Produção da Suzano, destacou o impacto positivo da iniciativa. “É muito gratificante ver pessoas tão diversas participando. Temos veteranos e iniciantes de todas as idades. Isso demonstra que conseguimos atingir nosso objetivo: promover lazer, incentivar atividades físicas e fortalecer o voluntariado. Estamos muito felizes com o resultado”, afirmou.

Tradicional no calendário esportivo da cidade, a Corrida Suzano Faz Bem é realizada desde 2016. Nesta edição, os participantes contribuíram com uma taxa simbólica, cujo valor será dividido igualmente entre o Lar dos Idosos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Ação Social Boa Esperança. Cada instituição receberá R$ 12.871,06.

As provas foram disputadas nas distâncias de 5 km e 10 km, nas categorias masculina, feminina e colaboradores, além da modalidade caminhada de 5 km. Todos os inscritos receberam medalhas, e os cinco primeiros colocados no ranking geral de cada modalidade foram premiados com troféus. Houve ainda premiações por faixa etária a cada dez anos.

Vencedores – Ranking Geral

Corrida 10 km – Feminino

1º Bruna Aparecida Neves Mendonça

2º Gliciele Oliveira de Souza Alves

3º Aline Rodrigues da Silva

4º Deuza Emidio da Silva Justino

5º Cássia de Marchi

Corrida 10 km – Masculino

1º Lucimar dos Santos Silva Mazzola

2º Rubenilton Silva Costa

3º Thiago Henrique de Paula Lima

4º Filipe Mendelssohn da Costa Santos

5º Gabriel Basaglia