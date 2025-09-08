Veículos de Comunicação
Costa Leste de MS registra queda em números de incêndios florestais

Entre janeiro e 5 de setembro deste ano, foram contabilizadas 77 ocorrências, contra 245 no mesmo período de 2024

Pedro Tergolino

A Costa Leste de Mato Grosso do Sul registrou uma redução significativa nos incêndios florestais e queimadas urbanas em 2025, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Foto: Reprodução/TVC HD.
A Costa Leste de Mato Grosso do Sul registrou uma redução significativa nos incêndios florestais e queimadas urbanas em 2025, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Costa Leste de Mato Grosso do Sul registrou uma redução significativa nos incêndios florestais e queimadas urbanas em 2025, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Entre janeiro e 5 de setembro deste ano, foram contabilizadas 77 ocorrências, contra 245 no mesmo período de 2024.

O tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento de Bombeiros, explicou que o resultado foi favorecido pelo clima atípico.

“Tivemos um período crítico de estiagem, com chuvas e semanas de muito frio e umidade, o que reduziu drasticamente os focos de calor”, disse.

Apesar da queda, o militar alertou para as queimadas urbanas, provocadas principalmente por moradores que colocam fogo em terrenos baldios.

“Além de prejudicar a saúde, é crime ambiental. Pedimos que a população denuncie. Fotos e vídeos podem ser encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que aplica as penalidades cabíveis”, reforçou.

O 5º Grupamento é responsável por toda a Costa Leste e mantém contato direto com as brigadas das indústrias de celulose, como Suzano, Eldorado, Arauco e Bracell, devido à grande área de florestas plantadas na região.

