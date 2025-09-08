Costa Leste de MS registra queda em números de incêndios florestais

A Costa Leste de Mato Grosso do Sul registrou uma redução significativa nos incêndios florestais e queimadas urbanas em 2025, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Entre janeiro e 5 de setembro deste ano, foram contabilizadas 77 ocorrências, contra 245 no mesmo período de 2024.

O tenente Reinaldo Cândido, do 5º Grupamento de Bombeiros, explicou que o resultado foi favorecido pelo clima atípico.