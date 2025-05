Cowboy de Ribas do Rio Pardo é tricampeão mundial de rodeio

José Vitor Leme, de 29 anos, natural de Ribas do Rio Pardo (MS), conquistou o terceiro título do Campeonato Mundial de Rodeio em Arlington, no Texas. O tricampeonato da PBR (Professional Bull Riders) em 2025 veio após uma reviravolta surpreendente.

Até sete semanas antes do campeonato, Leme ocupava a 31ª posição no ranking norte-americano, retornando de uma lesão, o que tornava a conquista do tricampeonato um feito considerado impossível.

Nas três primeiras montarias, o cowboy obteve boas notas: 88.75, 90.50 e 89.25. Ele venceu as eliminatórias, saltando da 18ª para a 1ª posição no ranking. No último domingo (18), na grande final, José Vitor Leme enfrentou o touro Walk Hard e realizou uma montaria excepcional, permanecendo os 8 segundos necessários. Assim que desceu do touro, ele soube que havia feito um bom trabalho, e a nota dos juízes, 91 pontos, garantiu o título mundial de 2025.

O rodeio profissional de touros é um esporte de grande prestígio nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo pela televisão. Além da fivela e do troféu de campeão, José Vitor Leme embolsou um prêmio de US$ 1,6 mil dólares. Ele se tornou o terceiro brasileiro a conquistar o título da PBR, juntando-se a Adriano de Moraes e Silvano Salles. Leme já havia conquistado os títulos em 2020 e 2021, ano em que alcançou a maior nota da história da PBR, com 98,75 pontos.

O cowboy descreveu o fim de semana como “incrível” e expressou sua gratidão.