Crea-MS intensifica fiscalização em obras da construção civil em Três Lagoas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) realiza, entre os dias 22 e 25 de abril, uma ação intensiva de fiscalização em obras e serviços da construção civil em Três Lagoas. A operação conta com a atuação de quatro agentes fiscais, que devem visitar cerca de 70 canteiros de obras no município.

Durante as vistorias, os fiscais verificam se as obras possuem responsável técnico, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a devida placa de identificação visível. A ação tem como objetivo garantir o cumprimento da legislação e a segurança de trabalhadores e da população.

Segundo o agente fiscal Márcio Nino, a construção civil é a área que mais apresenta irregularidades entre todas as atividades fiscalizadas pelo Crea. “Infelizmente, muitos ainda acreditam que economizar na contratação de um profissional habilitado é uma vantagem. Mas isso pode resultar em desperdícios, falhas estruturais e até colocar vidas em risco”, afirmou.

As principais infrações encontradas pelas equipes de fiscalização incluem a ausência de ART, exercício ilegal da profissão e atuação de empresas sem registro no Conselho. De acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, apenas profissionais registrados podem elaborar projetos, executar obras e prestar serviços técnicos nas áreas de engenharia, agronomia e geociências.