Crea-MS realiza força-tarefa e fiscalizará 350 obras e serviços em Três Lagoas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) iniciou, nesta segunda-feira (1º), uma força-tarefa de fiscalização em Três Lagoas. A ação segue até sexta-feira (5) e conta com a atuação de sete agentes, que devem percorrer diferentes regiões da cidade para averiguar se obras e serviços ligados às áreas de engenharia, agronomia e geociências estão sendo executados por profissionais habilitados. A estimativa é que cerca de 350 fiscalizações sejam realizadas no período.

De acordo com o Crea, o objetivo é garantir que os serviços tenham responsabilidade técnica, segurança, respeito ao meio ambiente e estejam alinhados às normas que regem o setor. A ação integra a terceira edição da Força-Tarefa Estadual de Fiscalização promovida pelo Conselho neste ano.

Segundo o superintendente técnico do Crea-MS, Jason Oliveira, uma estrutura especial foi deslocada para Três Lagoas para intensificar as inspeções. Ele explica que a atuação se estende a obras e demais serviços que envolvem profissionais da área. “A gente exige a presença de um responsável técnico, engenheiro que se responsabiliza pela prestação do serviço e execução das obras, seja projeto ou execução. Tudo isso a gente está fazendo aqui no decorrer desta semana”, afirma.

Além das obras civis, a fiscalização também alcança atividades como comércio, serviços de agronomia, limpeza urbana, coleta de resíduos, postos de combustíveis e demais segmentos que demandam profissionais registrados. “Nós vamos fiscalizar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tudo que envolve os serviços de engenharia e agronomia”, destaca Jason. Nesta segunda-feira, uma das frentes de fiscalização ocorreu nas obras de ampliação da Escola Municipal Marlene Noronha, no bairro Vila Verde.