Cresci-MS presta homenagem a Toninho da Daterra, pioneiro do setor imobiliário em Três Lagoas

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Cresci-MS) prestou uma dupla homenagem a um dos grandes nomes do setor imobiliário de Três Lagoas. Antônio Alves de Souza, o Toninho da Daterra, foi lembrado por sua trajetória pioneira e pelas contribuições que deixou para o desenvolvimento da cidade.

A primeira homenagem aconteceu na noite de quinta-feira (24), com a inauguração da nova sede da Delegacia do Cresce em Três Lagoas. O auditório da unidade agora leva o nome de Antônio Alves de Souza, reconhecimento a quem tanto fez pelo setor e pela valorização dos corretores de imóveis no município.

Na sexta-feira (25), a homenagem teve continuidade na Câmara Municipal, durante uma plenária especial do Cresce. Familiares de Toninho — a esposa Ivone e os filhos Igor, Poliana e Paula — participaram da cerimônia, marcada por emoção e saudade.

“É uma felicidade ver essas homenagens. Meu pai era alegria, inspiração, uma pessoa extremamente positiva. Essa homenagem é mais do que merecida”, afirmou Paula, emocionada. Ela destacou ainda a paixão de Toninho pelo crescimento de Três Lagoas e sua dedicação incansável à classe dos corretores de imóveis. “Ele acreditava muito em Três Lagoas e defendia nossa cidade com muita exigência. Vou seguir seu legado, honrando sua memória todos os dias”, disse Paula.

A viúva Ivone também falou sobre a importância do reconhecimento. “O Toninho amava a profissão. Era um corretor muito dedicado. Essa homenagem foi muito bem direcionada e é mais do que merecida”, afirmou.