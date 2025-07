Crescimento de Três Lagoas expõe desafio ambiental: descarte irregular de lixo em área particular preocupa moradores

Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, vive um ciclo acelerado de crescimento populacional, industrial e econômico. No entanto, com o progresso, também emergem problemas que impactam diretamente o cotidiano da população — entre eles, o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos, um crime ambiental que se alastra por diversas regiões do município.

Um levantamento visual realizado nesta semana na região do bairro Chácara Imperial expôs o que se repete em outras áreas da cidade: terrenos particulares, localizados em meio à vegetação nativa e próximos à zona urbana, estão sendo usados como depósito clandestino de lixo. A cena é alarmante. Em poucos metros, é possível encontrar restos de móveis, lonas de freio de caminhão, galhadas de árvores (especialmente da espécie oiti), peças automotivas, roupas velhas, animais mortos e centenas de pneus de diversos tamanhos — de bicicletas a tratores. O lixo, segundo denúncias locais, estaria sendo descartado por moradores, comerciantes e até proprietários de oficinas da cidade, que aproveitam a ausência de fiscalização constante para se livrar de resíduos de forma ilícita.

Importante destacar que a área visitada é de propriedade particular, e por isso a Prefeitura de Três Lagoas não foi acionada para se manifestar neste caso específico. Embora o poder público tenha a responsabilidade de fiscalizar e orientar, o dever legal de conservar e manter áreas privadas livres de resíduos é exclusivamente dos proprietários, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro (art. 1.228) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). O artigo 54 dessa lei estabelece que causar poluição de qualquer natureza que possa resultar em danos à saúde humana ou ao meio ambiente é crime, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. O artigo 62 da mesma lei prevê pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa, para quem “lançar resíduos sólidos, líquidos ou detritos de qualquer natureza em locais inapropriados, sem autorização legal ou em desacordo com as exigências estabelecidas”.