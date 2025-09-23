Veículos de Comunicação
Criança com ouvido absoluto faz sucesso se torna talento musical

O dom da menina surgiu aos oito anos, quando começou a tocar violão

Pedro Tergolino

Uma criança de apenas 11 anos vem chamando atenção em Três Lagoas e fora dela por seu talento musical raro. Maria Sofia Queiroz França possui ouvido absoluto, capacidade de identificar ou reproduzir notas musicais sem qualquer referência, característica presente em pouquíssimos músicos.

O dom da menina surgiu aos oito anos, quando começou a tocar violão.

“Foi a idade que eu comecei o violão e eu comecei a cantar, tocar, misturar. E aí foi quando eu comecei a gostar muito de música”, contou.

A mãe de Maria Sofia, Marcia Queiroz França, lembra que desde cedo o talento surpreendia até os professores.

“Na segunda aula o professor já percebeu que o violão estava sempre afinado. Ele desafinava e ela afinava de ouvido, sem saber notas musicais. É um ouvido apurado, diferente mesmo”, afirmou.

Apaixonada por MPB, especialmente por Elis Regina e Tom Jobim, a jovem já dividiu palco com João Bosco e Vinícius, além de ter um vídeo republicado pela cantora Mariana Fagundes. Apesar disso, segue com os pés no chão.

“Nós não somos da área, então a gente tenta controlar as redes sociais dela e ir aprendendo, postando conteúdos que tenham conexão com a pureza dela. Ela tem 11 anos, é uma criança, estamos sempre de olho”, explicou a mãe.

Maria Sofia também se aventura nos estudos de idiomas e já atua em curtas-metragens no Rio de Janeiro. Em Três Lagoas, faz aulas de canto e participa de projetos culturais. Entre os sonhos de infância, escreveu em um quadro: ser cantora, atriz, pediatra e modelo.

O público poderá conferir de perto esse talento na próxima sexta-feira, quando Maria Sofia se apresenta na Praça Ramez Tebet, no espetáculo “Be Yourself – parte 2: a sua melhor versão”, promovido pelo Coral Renascer e pela Diretoria de Cultura.

