Criança com ouvido absoluto faz sucesso se torna talento musical

Uma criança de apenas 11 anos vem chamando atenção em Três Lagoas e fora dela por seu talento musical raro. Maria Sofia Queiroz França possui ouvido absoluto, capacidade de identificar ou reproduzir notas musicais sem qualquer referência, característica presente em pouquíssimos músicos.

O dom da menina surgiu aos oito anos, quando começou a tocar violão.

“Foi a idade que eu comecei o violão e eu comecei a cantar, tocar, misturar. E aí foi quando eu comecei a gostar muito de música”, contou.

A mãe de Maria Sofia, Marcia Queiroz França, lembra que desde cedo o talento surpreendia até os professores.