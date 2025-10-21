Veículos de Comunicação
INVESTIGAÇÃO

Criança de três anos é atendida com sinais de abuso no Hospital Regional de Três Lagoas

Caso foi comunicado ao Conselho Tutelar e será investigado pela Polícia Civil

Alfredo Neto

De acordo com o registro, a médica responsável pelo atendimento, Dra. Mariana Borges Peres, constatou lesões que levantaram suspeita de violência. Foto: Arquivo.
De acordo com o registro, a médica responsável pelo atendimento, Dra. Mariana Borges Peres, constatou lesões que levantaram suspeita de violência. Foto: Arquivo.


Uma ocorrência de possível abuso infantil mobilizou autoridades em Três Lagoas na tarde de segunda-feira (20). Conforme o boletim de ocorrência, uma conselheira tutelar foi acionada pelo Hospital Regional após uma menina de três anos dar entrada na unidade com indícios compatíveis com abuso. A situação foi imediatamente comunicada à Polícia Civil, que já iniciou as investigações.

De acordo com o registro, a médica responsável pelo atendimento, Dra. Mariana Borges Peres, constatou lesões que levantaram suspeita de violência. A profissional acionou o Conselho Tutelar, que acompanhou o caso e formalizou a denúncia junto à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Ainda segundo o documento, o padrasto da criança foi apontado como o principal suspeito. O caso segue sob sigilo, em razão da idade da vítima e da natureza do fato. A Polícia Civil apura as circunstâncias do ocorrido e o Conselho Tutelar mantém o acompanhamento da família.

